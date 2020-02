Vols à la roulotte dans l'Ouest: Près de 30 véhicules en 3 mois et de la prison ferme

Le 21/02/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 642

Deux hommes et une femme se trouvaient devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi, jugés pour une série de vols à la roulotte dans l’Ouest en 2018. En tout, ils étaient six. L’une des femmes ne s’est pas présentée. La cause serait la présence de son ex-compagnon, l’un des prévenus. Les deux autres sont des mineurs.La juge a rappelé la longue liste de vols qu’ont subie majoritairement des touristes entre septembre et décembre 2018 dans plusieurs parkings allant du Cap Lahoussaye à La Saline en passant par Boucan Canot et les Cormorans. Si les victimes sont 27 en tout, la justice estime que le nombre est en réalité plus élevé, toutes n'ayant pas porté plainte.En effet, les deux couples qui ne travaillaient pas en ont fait leur "activité quotidienne" et "lucrative", selon la procureure. "Une véritable razzia et une délinquance devenue un mode de vie", affirme-t-elle.C’est grâce à la vidéo-surveillance dans plusieurs stations-service qu’ils ont pu être interpellés. En effet, ils utilisaient des cartes bancaires volées. Ils expliquaient ensuite leur mode opératoire. Les femmes jouaient souvent le rôle de guetteur pendant que les hommes récoltaient les biens. L’un d’eux tente d’expliquer : "On était perdus, sans ressources, tombés dans la drogue. Mais je veux trouver du travail et m’insérer socialement pour mon fils".La compagne de l’autre avoue à nouveau certains faits et nomme son compagnon, agité à ses côtés qui lui lance un regard agacé. En effet, son casier judiciaire comprenant cinq mentions, il n’a pas besoin de plus. Des condamnations depuis 2017. "Pourquoi vous avez vrillé tout à coup ? – Des erreurs." Son dalon compte neuf mentions sur son casier. La femme n’en est pas non plus à son premier coup. Quant à la quatrième, absente, son casier est vierge.Cette dernière écope de 12 mois de prison avec sursis. La deuxième de 12 mois, dont 6 mois ferme et la révocation de plusieurs mois de sursis à cause de la récidive. Quant aux deux hommes, détenus provisoirement depuis leur interpellation en janvier 2019, ils ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 6 avec sursis et la révocation de leur sursis également. Des peines aménageables pour tous, leur permettant de les purger chez eux. Ils sortiront donc rapidement de prison. "Il est temps de mettre vos paroles en œuvre", leur lance la juge.