Vols retardés: Les passagers n'auront plus à prouver leur embarquement pour être indemnisés

J'ai toujours voyager sur Air austal, a chaque fois vol retardé et puis 2 vol annulé a la suite j"ai dit stop. Etant un client fidele je pensais que la compagnie ferai un geste commercial... ben non refus catégorique et depuis j"ai banni Air austral

2. ATTANE Patrick le 30/10/2019 11:42



C'est une bonne mesure, mais le plus important est de ne plus avoir à subir de retard avec les compagnies. C'est pour cela que je n'utilise plus AIR AUSTRAL sur la ligne Réunion/Maurice. Les retards sont réguliers et quand vous faites une réclamation, AIR AUSTRAL vous envoi un document à signer pour ne pas déposer plainte et une proposition de remboursement ridicule ! Dans mon cas, retard de plus de 3h à l'aller et vol annulé au retour, AIR AUSTRAL m'a proposé 50€ (mon billet a couté 290€. J'ai refusé leur démarche humiliante. Je préfère informer les utilisateurs pour qu'ils n'aient pas à subir cette compagnie sur ce trajet. Bien entendu, j'ai TOUS les documents pour justifier mes propos.