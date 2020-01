Vous êtes jeune réalisateur ou réalisatrice... participez au concours d’accès à La Résidence de la Fémis

Le 20/01/2020

Le programme “La Résidence” est une formation courte, sans exigence de diplôme, qui s’adresse à des jeunes passionnés de cinéma, âgés de 22 à 32 ans. D’une durée de 11 mois à temps plein, elle permet d’ouvrir chaque année les portes de La Fémis, l’école nationale supérieure des métiers de l’image et du son, à quatre réalisateurs autodidactes ayant déjà développé des qualités artistiques mais que l’origine sociale, l’histoire familiale ou le parcours scolaire ont tenus à l’écart des formations de haut niveau.Le concours d’accès à La Résidence est ouvert aux ressortissants français ou étrangers résidant en France depuis au moins 2 ans. Aucune exigence de diplômes n’est requise mais les candidats doivent pouvoir justifier d’une première réalisation dans le domaine du cinéma ou de l’audiovisuel (court-métrage, clip, web doc...).Le programme La Résidence est une formation à plein temps, cette formation n’est donc pas compatible avec un engagement professionnel.Les candidats admis pourront recevoir, après examen de leur dossier administratif et conditions de ressources, une bourse de vie mensuelle de 800 euros attribuée par la Fondation Culture & Diversité, partenaire historique des programmes Egalité des chances de La Fémis.La Région Réunion prendra en charge le billet d’avion pour tout candidat sélectionné.Retrouvez la vidéo de 2 des Résidents de l’année en cours :Et toutes les informations sur le concours et les conditions requises :crédit photo : © Jean-Jacques Bouhon