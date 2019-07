Vous souhaiteriez pratiquer le compostage mais vous pensez manquer de place chez vous ? Nous avons des solutions pour vous !

Le 29/07/2019 | Par TCO | Lu 123



Le lombricompostage, peu encombrant et très efficace !

Vous habitez en appartement ou dans une maison avec une petite cour… Bonne nouvelle, la pratique du compostage est aussi possible dans votre cas !Vous ne disposez pas de place chez vous pour accueillir un bac à compost ? Voici deux alternatives astucieuses qui vous permettent de réduire vos déchets organiques (épluchures de fruits et légumes, restes de repas, …) et de profiter gratuitement d’un bon compost pour vos plantes.Retrouvez toutes les infos pratiques sur notre site internet. Le TCO peut aussi vous accompagner dans la démarche. Des ateliers (tels que ceux déjà proposés pour le compostage individuel pendant les vacances par exemple) sont prévus dans les mois à venir. Restez connectés pour vous tenir informés…