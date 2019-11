Voyager avec Car Jaune

Afin de s’adapter aux enjeux du déplacement du territoire et de proposer une offre adaptée aux besoins des voyageurs notamment sur le premier ou le dernier kilomètre, avant ou après avoir emprunté les transports en commun, Car Jaune lance une expérimentation de son service Trottinette : Trace Car Jaune. 15 ambassadeurs Trace Car Jaune seront choisis pour tester les trottinettes Trace Car Jaune durant 2 mois et faire part de leurs expériences.> Devenir ambassadeur Trace Car Jaune :être majeur ;avoir une carte ypass nominative Car Jaune ;déposer le formulaire de préinscription (disponible sur www.carjaune. re ou en point de vente) dans l’un des 12 points de vente Car Jaune.Le dispositif Réuni’Pass propose des tarifs préférentiels au grand public et aux étudiants sur le réseau Car Jaune et sur les réseaux urbains partenaires. Les seniors et les personnes porteuses de handicap peuvent bénéficier de la gratuité totale sur ces différents réseaux de transports en commun via le « Réuni’Pass Senior » (pour toute personne ayant 65 ans et plus résidant à La Réunion) et le « Réuni’Pass handicap » (pour toute personne ayant un taux d’handicap supérieur ou égal à 50%).Le calculateur régional d’itinéraires indique la marche à suivre d’un point A à B, selon les préférences et options de paramétrages : marche, transport en commun, vélo, voiture... Désormais, les horaires d’arrivées des bus et les durées de trajets apparaissent en temps réels. Ainsi, les usagers sauront quels bus prendre et à quelles heures. Le calculateur permet également de prévoir les trajets à heures décalées afin de déterminer la durée la plus opportune pour se déplacer.Téléchargement gratuit www.carjaune.re . Disponible pour Android ou iOS.Car Jaune renforce la desserte de l’aéroport Roland Garros avec 10 véhicules supplémentaires, plus grands équipés de soutes à bagages. La ligne ZO et la Ligne T desservent l’aérogare avec 16 départs par jour en semaine, entre 7h et 19h30.Ces lignes permettent de rejoindre Saint-Denis, Saint-Pierre et les villes balnéaires de la côte Ouest au départ de l’aéroport.De plus, 3 cars à étage additionnels sont attendus sur le réseau en novembre. Ces 13 nouveaux véhicules apportent 1 200 places supplémentaires par jour sur le réseau Car Jaune.Car Jaune s’engage pour le respect de l’environnement. Pour permettre le recyclage des bouteilles, canettes et gobelets, une borne de recyclage est à disposition à la gare de Saint-Pierre depuis début septembre.CONTACTSERVICE CLIENTS CAR JAUNE7, RUE ANDRÉ LARDY BOÎTE N°5 COURS DE LA MARE97438 SAINTE-MARIE0262 81 82 83