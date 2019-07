Vraie nuit d'hiver, mercredi largement ensoleillé

Le 02/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 388

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

ce soir les températures chutent rapidement dans les hauts.

la nuit prochaine les entrées maritimes sont rares sur l'Est et ne donnent que quelques averses isolées et furtives éventuellement sur les pentes du volcan.

3:

Mercredi matin

4:

Mercredi après midi

5:

l'alizé n'est plus réellement établi

.

Localement les brises peuvent s'accélérer modérément en cours de journée sur le littoral Nord-Ouest ou sur le Sud.

La haute mer est praticable.

2019 JUILLET 02 17h55Carte: masse d'air sèche, absence de vent et nuit étoilée. Tout est en place pour une vraie nuit d'hiver avec des minimales très basses localement dans les hauts(bleu et vert). Arome. METEO FRANCELes températures minimales affichent moins de 5° avec gelées locales au volcan ou au Maïdo voire à Bourg Murât et Cilaos.Sur le littoral en fin de nuit des minimales entre 15° et 18° sont envisageables.le risque pluvieux est très faible même sur l'Est. Peut-être que ça mouille brièvement vers Saint Benoît ou Belle-Vue Bras Panon.Mais le soleil resplendit sur l'île et permet au thermomètre de se remettre progressivement du froid nocturne. La différence entre le petit matin froid et le milieu de matinée doux dans les hauts est assez saisissante .on observe que la couverture nuageuse qui se développe sur les hauteurs et dans l'intérieur n'a pas beaucoup d'épaisseur car l'atmosphère est sèche. Les averses sont rares.Les sommets restent ensoleillés tout comme la majorité du littoral.Les maximales attendues vont de 14/15° au Maïdo et au volcan à 27° à Grand Fond/Saint Gilles en passant par 25° sur le Chef-lieu.Température du lagon: autour de 24.5°.Sur ce je vous souhaite une douce nuit sous la couette. A demain!Patrick Hoareau.