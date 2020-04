Vu du ciel, le village de Cilaos comme endormi

Le 10/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 260

C'est comme si le village était endormi. En cette période de confinement, les lieux de vies tournent au ralenti, et Cilaos ne fait pas exception. En témoignent ces images capturées depuis le ciel, via un drone, par Serge Marizy et Lionel Ghighi :