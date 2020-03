Waterloo ! Waterloo ! Morne plaine !

Ce poème de Victor Hugo est bien connu.



Pour rappel, il relate la cuisante défaite le 18 juin 1815, dans la plaine de Waterloo en Belgique, de l'armée impériale commandée par Napoléon, face à une armée britannique appuyée par l'armée prussienne.



Pour reprendre Victor Hugo, je cite un passage de ce poème qui résume bien ce que nous vivons :

"Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine.....la pâle mort mêlait les sombres bataillons "



Ce préambule pour vous dire que l'Histoire se répète.



205 ans après, l'empereur Macron, "chef des Armées", nous fait un remake de cette bataille.



Nous avons deux armées face à face dans la plaine de France :



D'un côté un gouvernement incompétent et un Conseil Scientifique, impuissants face au COVID 19, de l'autre une armée d'internautes. Pour résumer : la France d'en bas contre la France d'en haut. Autrement dit : la France d'en bas et les "sachants " d'en haut !



Les réseaux sociaux se transforment en champs de bataille. Ils fûment, fulminent, tandis que nos dirigeants tâtonnent. Vous me direz , bien sûr, qu'ils prennent conseil auprès des instances scientifiques, mais la population exposée au feu de l'ennemi réclame des mesures .



Alors, le Gouvernement tente de rassurer le peuple d'en bas en lui serinant que l'utilisation de la chloroquine est dans l'attente de l'avis de la Commission d'Ethique , et de conformité avec la légalité.



La France a peur, elle est mal informée. Il n'y a pas un jour où le informations se contredisent.



Les Français, dépités, sans réponses, se tournent vers le Pr Raoult qui représente un espoir;



Le hic, c'est que cet éminent professeur, connu dans le monde entier par ses recherches et ses publications, n'est pas reconnu par la nomenklatura politique et scientifique . Il gêne . Certes il a fait partie de la fameuse Commission. Puis il s'en est vite retiré, mais n'a pas démissionné, préférant s'occuper des malades atteints du COVID 19 à l'IHU de Marseille où il se sent plus utile.



Aujourd'hui plusieurs hôpitaux soignent à la chloroquine passant outre les directives du ministre de la Santé.. Et la file de personnes inquiètes, en attente d'être testées. s'allonge devant l'IHU du Professeur Raoult en lequel ils fondent l'espoir d'échapper à l'épidémie.



"Une guerre défensive ne peut se terminer que par une défaite inévitable" ! - Alexander Kent



Remember !!