Weekend : Nuits fraîches et temps sec en journée

Le 18/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 289

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU SAMEDI 19 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 18 17h15la masse d'air reste peu humide dans le voisinage de la Réunion.Le ciel réunionnais est étoilé dans sa majorité.Le ciel dégagé favorise une nouvelle nuit plus fraîche que la normale pour la saison.Les minimales absolues seront peut-être un poil au dessus de celles observées la nuit précédente mais seront encore pratiquement équivalentes à celles de l'hiver austral vers le Maïdo, la Plaine des Cafres, le volcan, Cilaos ou encore la Plaine des Palmistes.Sur le littoral les températures minimales sous abri sont comprises entre 17/18° et 20°.Le risque pluvieux est très faible et ce sont toujours les flancs Est du volcan et les régions de Saint Philippe/ Sainte Rose ou encore Saint Benoît qui peuvent essuyer quelques gouttes.La mer reste agitée sur les côtes exposées à l'alizé qui bien que plus discret la nuit reste sensible sur le Sud et le Nord en particulier.Tôt le matin le soleil est contrarié vers Saint Philippe/Sainte Rose et sur les pentes du volcan. Les averses restent rares.Ailleurs le weekend débute de façon lumineuse et le thermomètre se récupère plutôt rapidement après 7heures.Dans le courant de la matinée la couverture nuageuse péi s'installe dans l'intérieur et sur les pentes. Elle n'est pas épaisse et les sommets au dessus de 2000m sont hors d'atteinte.Toutefois dans l'après midi les nuages se concentrent sur les pentes du Nord-ouest et avancent vers la côte. Les averses restent anecdotiques.Le ciel du littoral hésite parfois entre éclaircies et périodes nuageuses mais l'impression de beau temps résiste.Les températures maximales sous abri demeurent légèrement inférieures aux normales de saison et varient de 16° au Maïdo à 28° à Saint Gilles ( voir détails ci-dessous).affiche toujours ses prétentions sur les littoraux Nord et Sud étant le plus véloce vers Saint Pierre/Saint Jospeh où les rafales peuvent encore dépasser 60km/h.Au volcan et dans les plaines les rafales sont pour la plupart inférieures à 40km/h.reste agitée et localement forte en journée sur les côtes Sud et Sud-Ouest.Température du lagon: proche de 25/26°.05h45 le 19.18h21 le 19.1018.1 hectoPascals.Maximum de 26/27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusTôt le matin le ciel de la côte Est entre Saint Philippe et Saint André accueille quelques entrées maritimes peu actives.Le soleil prend ensuite la main assez franchement.Ailleurs la journée dominicale ne débute pas sur une fausse note. Le soleil réchauffe l'atmosphère.L'après midi c'est le quart Nord-Ouest de l'île qui est le moins ensoleillé. Le risque pluvieux reste faible.Les sommets de l'île émergent encore au dessus de 2000m.Les températures sont stables ou en légère hausse, maximale proche de 29° à Saint Gilles et autour de 27° vers Saint André.L'alizé produit encore des rafales de 50/55km/h sur le Nord et le Sud. Les brises dominent sur les plages de l'Ouest.La mer reste agitée au vent. Elle est peu agitée sur les plages de l'Ouest.