Weekend au soleil alors que le temps change à partir de Lundi

Le 01/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 448

Les vents se renforcent nettement sur la zone à partir de Lundi et la haute mer grossit

La nuit prochaine

4: la journée du Dimanche devrait être ensoleillée et douce avec quelques averses possibles dans les hauts du nord l'après midi. La nouvelle semaine annoncera un changement de temps avec un renforcement significatif du vent sur notre zone et une détérioration de l'état de la haute mer.

6: Ci-dessous sont les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à midi(gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).

Dans les hauts:

Sur le littoral:

2019 JUIN 01 12h301: le soleil résiste bien cet après midi. Les hauteurs du nord et de l'est sont probablement les régions les plus ennuagées avec quelques averses éventuelles cet après midi.Le littoral est souvent ensoleillé . Bémol possible pour la région de Saint Denis probablement moins lumineuse en fin d'après midi.2: le vent est souvent faible de direction variable sauf dans la région du volcan où les rafales atteignent 50 à 60km/h.Sur le littoral il finit par s'établir progressivement au sud et rentre peut être sur les plages de l'ouest et vers Saint Paul mais reste faible à modéré. Il finit aussi par être perceptible de Saint Philippe/Sainte Rose.La haute mer reste quelque peu houleuse mais est praticable.3:Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.