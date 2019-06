Weekend d'hiver austral plutôt agréable prévu

Le 28/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 81

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

un peu d'humidité la nuit prochaine sur les régions Est . Samedi et Dimanche devraient être des journées largement ensoleillées malgré les nuages de l'après midi. Le vent encore soutenu Samedi ralentira légèrement Dimanche.

la nuit prochaine

poussés par les vents de Sud-Est des averses passagères touchent le Sud sauvage, la région du volcan, éventuellement la Plaine des Palmistes on encore Takamaka, Salazie. Le littoral Est et Nord-Nord-Est est exposé.

Temps calme et ciel majoritairement étoilé ailleurs.

3:

Samedi matin

4:

Samedi après midi

5:

l'alizé reste soutenu

.

Il n'épargne que les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest qui sont abrités par le relief.

Sinon il est ressenti sur le reste de l'île mais les plus fortes rafales concernent les côtes Sud et Nord avec des vitesses de 60/70km/h probables.

En fin de matinée ou début d'après midi le vent se renforce au large des plages de la Saline et de l'Hermitage.

A priori il ne devrait pas concerner réellement les plages ou alors de façon atténuée.

La haute mer est houleuse.

2019 JUIN 28 17h30Image satellite: Météosat à 16heures: l'alizé fait remonter un peu d'humidité la nuit prochaine vers les régions exposées de la REUNION. Mais Samedi et Dimanche devraient être des journées assez ensoleillées. KOBUS/PHSur les côtes Nord et Sud le vent souffle en rafales jusqu'à 50/60km/h .La haute mer est houleuse.ciel peu nuageux avec un soleil souverain sur une large partie de l'île.Quelques averses taquinent encore le littoral Est vers Sainte Rose voire Saint Benoît et la région du volcan notamment sur les versants Est et Sud.Rapidement les éclaircies devraient ensuite dominer aussi sur le littoral . Le volcan n'est pas en reste.on observe une couverture nuageuse plus prononcée sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest.Des averses isolées sont possibles.Les éclaircies sont majoritaires sur le littoral même si les nuages s'étalent davantage sur le Sud-Ouest et l'Ouest.Entre Saint Philippe et Sainte Rose on n'est jamais à l'abri d'une petite averse.Température du lagon: autour de 24.5°.Sur ce je vous souhaite une douce nuit. A demain!Patrick Hoareau.