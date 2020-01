🌡️ Températures prévues

Weekend maussade avant une possible détérioration en milieu de semaine prochaine

Le 17/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 237

Les vents s'orientent au Nord-Est puis au Nord sur la Réunion.

Prévisions pour la nuit du 17 au 17 Janvier



La nuit ne se prête pas à l'observation des étoiles car les nuages d'altitude ne désertent pas notre ciel. Des nuages porteurs de quelques averses viennent tutoyer les régions littorales Nord Est et Est. Les hauteurs attenantes sont aussi exposées.

Cependant le risque de pluies soutenues apparait faible.



Ailleurs c'est à dire sur l'Ouest et le Sud la couverture nuageuse devrait rester stérile.



🎏 Le vent vire au Nord-Est et est donc plus ressenti vers le Port et Saint Philippe.



🌊 La mer est agitée par le vent et une petite houle d'Est Sud-Est persiste sur les côtes Sud-Est et Est.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 23 et 26° sur le littoral du Sud-Est au Port. Elles sont douces dans les hauts.



Prévisions pour le samedi 18 Janvier



Temps maussade. Des averses sur le Sud et l'Ouest l'après-midi.



➡️ En début de matinée le soleil tropical reste masqué la plupart du temps par les nuages défilant en altitude.

D'autre part le ciel des régions Est et Nord-Est reste potentiellement humide.



En cours de matinée le ciel se charge progressivement sur les pentes avec l'évolution diurne. Le temps devient moins humide sur le Nord-Est alors que des averses apparaissent dans les hauts de l'Ouest et du Sud à la mi-journée ou en tout début d'après-midi.



➡️ L'après-midi le risque pluvieux concerne avant tout l'Ouest et le Sud. Des débordements sur le littoral de ces régions sont probables . A priori le risque de fortes averses reste faible mais ne peut pas être exclu. En effet il était faible vendredi et pourtant des

Des éclaircies sont possibles sur le littoral Nord et Nord-Est.



🎏Un petit vent de Nord-Est souffle modérément de Gillot au Port en passant par la Grande Chaloupe. Sur le littoral du Sud sauvage les rafales peuvent flasher à 50/60kmh environ.

Les plages de l'Ouest et de Saint Pierre bénéficient des gentilles brises.



🌊 La mer est belle sur les côtes Ouest et agitée sur le Sud sauvage et l'Est avec toujours cette petite houle têtue.



🌡️ Les températures maximales restent finalement légèrement supérieures aux normales de Janvier surtout dans l'ouest et le Sud. Moins chaudes dans l'Est. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h52 le 18 -- Coucher du soleil : 19h03 le 18



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1011.4 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31/32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27 Colimaçons 27 Les Makes 26 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 31 Saint André 31/32 Volcan 19 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 27 Salazie 27 ➡️le soleil tropical reste masqué la plupart du temps par les nuages défilant en altitude.D'autre part le ciel des régions Est et Nord-Est reste potentiellement humide.le ciel se charge progressivement sur les pentes avec l'évolution diurne. Le temps devient moins humide sur le Nord-Est alors que des averses apparaissent dans les hauts de l'Ouest et du Sud à la mi-journée ou en tout début d'après-midi.➡️le risque pluvieux concerne avant tout l'Ouest et le Sud. Des débordements sur le littoral de ces régions sont probables . A priori le risque de fortes averses reste faible mais ne peut pas être exclu. En effet il était faible vendredi et pourtant des averses soutenues mais de courte durée ont affecté plusieurs régions du Sud et du Sud-Ouest.Des éclaircies sont possibles sur le littoral Nord et Nord-Est.souffle modérément de Gillot au Port en passant par la Grande Chaloupe. Sur le littoral du Sud sauvage les rafales peuvent flasher à 50/60kmh environ.Les plages de l'Ouest et de Saint Pierre bénéficient des gentilles brises.🌊 La mer est belle sur les côtes Ouest et agitée sur le Sud sauvage et l'Est avec toujours cette petite houle têtue.restent finalement légèrement supérieures aux normales de Janvier surtout dans l'ouest et le Sud. Moins chaudes dans l'Est. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h52 le 18 --19h03 le 18🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1011.4

Pluies de l'après-midi dans les stations de Météo France: nombreuses averses dans le Sud et Sud-Ouest parfois soutenues mais brèves.





Image radar Météo France: en fin d'après-midi les averses persistent dans la région de Sainte Rose.





Analyse de la situation de surface cet après-midi: les vents tournent au Nord-Est sur la Réunion.





Tendances pour le dimanche 19 et le Lundi 20 Janvier

➡️ Temps toujours maussade avec des averses plus probables l'après-midi dans les hauts de la moitié Sud et avec des débordements localisés sur le littoral de ces régions.



➡️ Le vent tourne au Nord et est donc plus sensible sur les plages de l'Ouest et vers Sainte Rose.



➡️ Une dégradation du temps est possible en milieu de semaine prochaine.