Weekend: randonnée ou plage? Chaud et souvent ensoleillé

Le 25/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 190

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU SAMEDI 26 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 25 18h30temps sec sur la Réunion et sur la région. La Grande Ile dégagée l'après midi ce n'est pas si fréquent. AB/PHLe ciel est déjà pratiquement dégagé au crépuscule.La nuit s'annonce étoilée et déventée.Quelques nuages voyagent entre Maurice et la Réunion mais restent pour la plupart à distance de nos côtes.Les températures minimales sous abri sont douces dans les hauts comme sur le littoral. Dans les hauts elles sont supérieures à 10° pour les plus fraîches et sur la côte restent sagement au dessus des 20°.Nouveau bain de soleil pour l'île en ce samedi matin.Le thermomètre en tire bénéfice et réagit rapidement.Les températures maximales sous abri varient de 28° à 31° sur le littoral, 31° dans la région de Saint Gilles ( voir détails ci-dessous).Dans l'intérieur et dans les hauts les maximales restent supérieures parfois largement aux normales de saison mais sont probablement un ton en dessous de celles observées vendredi.Les nuages formés en matinée se concentrent davantage sur les pentes du Nord et de l'Est enIls font des tentatives d'incursions vers les littoraux de ces régions.Dans l'intérieur, aux sommets comme sur les plages le soleil donne le ton même si des nuages d'altitude peuvent éventuellement zébrer notre ciel.Le vent vient de l'Ouest ce qui est rare. Ce sont donc les côtes Nord et Sud qui sont exposées en journée.La mer est peu agitée à agitée localement sous l'effet du vent. La petite houle résiduelle sur les côtes Sud et Sud-Ouest pourrait presque passer inaperçue.Température du lagon: proche de 25/26°.05h40 le 26. (+1mn)18h24 le 26.1015.7 hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 22/23° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 22/23° CelsiusMaximum de 25 CelsiusMaximum de 24° CelsiusQuelques entrées maritimes peuvent titiller les régions Est et Nord le matin.La couverture nuageuse péi gagne modérément en épaisseur sur les pentes Nord et Est et mouille localement en cours ou fin d'après midi.Les éclaircies dominent toujours dans l'intérieur et les sommets au dessus de 1800m s'affichent fièrement.Temps chaud.Vent faible à modéré sur le Nord et le Nord-Est l'après midi.Mer peu agitée.