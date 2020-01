Wendy Grondin la passionnée de mystères

Le 07/01/2020 | Par Chloé Grondin | Lu 123

Grande, elle mesure 1m75, Wendy Grondin ne passe pas inaperçue avec sa magnifique chevelure si longue... Une très belle rencontre et pour elle une première que ce shooting au Studio974.



Photos: YKS Yakusa/ @studio974

Des cheveux longs magnifiques, un sourire éclatant et une grande douceur émane d'elle: telle est Wendy Grondin. Pêle-mêle elle nous dévoile que sa couleur préférée est le rose, qu'elle est sensible à la protection de l'environnement ou encore solidaire de la cause animale. LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS