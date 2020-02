Wilfrid Bertile reproche à Olivier Rivière d'avoir fait couler le club de Saint-Philippe

Le 20/02/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 91

C’est avec un pincement au coeur que Wilfrid Bertile s’exprime sur le sort de son club de toujours : l’AS Saint-Philippe, dont il est membre fondateur. Locataire du championnat de Régionale 2, le club a été rétrogradé dans la division inférieure après une décision sur tapis vert de la Ligue réunionnaise de football.



Mais il réserve ses principales flèches à l’adresse de la municipalité qu’il "accuse" d’être à l’origine de la plus grande part des dettes de l’association, avance-t-il sur sa page Facebook.

"Créée en 1972, l’AS Saint-Philippe a survécu à toutes les alternances politiques, mais pas à la gestion calamiteuse des associations par la municipalité sortante. (…) Pour des raisons électoralistes, la municipalité s’est servie de l’AS Saint-Philippe comme structure d’accueil d’emplois aidés sans apporter les compléments budgétaires nécessaires. La municipalité sortante est aussi responsable des dettes de l’association en ne respectant pas sa signature. Chaque année elle signe avec le président du club un 'contrat d’objectifs et de moyens' s’engageant à lui verser une certaine somme. La somme réellement votée est en définitive toujours inférieure aux engagements signés. En cumulant ces manques à gagner sur plusieurs années, on retrouve une bonne partie du déficit de l’association", croit savoir l’ancien maire et parlementaire.Contactée pour répondre à ces critiques sur la place publique, la mairie de Saint-Philippe est sèche."Il ne vous a pas échappé que M. Bertile est candidat aux élections municipales et de ce fait tout est matière à polémique et instrumentalisation. En ce qui me concerne je ne serai ni dans la polémique ni dans l'instrumentalisation, mais davantage dans la recherche de solutions pour nos jeunes de Saint-Philippe", réagit Olivier Rivière.Les candidats se retrouveront le 15 mars pour le match retour.