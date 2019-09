XL Airways : Marie-Annick pourra-t-elle rentrer voir sa famille à La Réunion ?

Le 20/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2866

Cette Réunionnaise installée en métropole est très déçue et en colère, comme nous le confie sa fille Audrey. Marie-Annick a récemment pris sa retraite et comptait bien en profiter pour rentrer au pays voir ses proches au mois de novembre.



Mais hier soir, Audrey découvre sur les réseaux sociaux que la compagnie XL Airways sur laquelle doit voyager sa mère, est en cessation de paiements et qu’aucun vol n’est garanti au-delà du 23 septembre prochain.



"Quand j’ai vu qu’ils annulaient les vols, je me suis dit ça va faire comme Aigle Azur. J’ai dit à ma mère "ne t’attend pas à partir…", raconte Audrey. "Ma mère est extrêmement déçue. Elle est Réunionnaise et elle ne voit déjà pas sa famille très souvent."



La compagnie aérienne a mis à disposition un numéro vert, mais au bout du fil, après une vingtaine de minutes d’attente hier soir, Audrey n’obtient pas plus d’informations : "Ils m’ont dit qu’ils ne savent rien pour l’instant, et qu’ils nous enverraient un mail ou un SMS concernant le vol de ma mère dans les prochains jours."



"Il n’y aura pas de dédommagement"



"On m’a bien précisé que, comme il s’agit d’un redressement judiciaire, si le vol est annulé le billet ne sera pas remboursé, à moins d’avoir acheté l’option « billet remboursable », plus chère, ce que nous n’avons pas fait", explique la fille de la retraitée. Pour sa mère, cela pourrait représenter 677 euros de perdus.



"Je ne pensais pas que la situation de XL Airways pouvait se détériorer aussi vite. Quand on achète un billet d’avion on n’imagine pas cette possibilité" ,confie la jeune femme.



"Ma mère n’a pas les moyens de racheter un billet d’avion, elle ne touche qu’une petite retraite. Elle est très en colère, elle a l’impression de se faire arnaquer."