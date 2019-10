XL Airways, c’est définitivement terminé, liquidation judiciaire prononcée

Le 04/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 616

La déception n’en est que plus grande pour les salariés et les passagers d’XL Airways, après que leurs espoirs ont été relancés à l’annonce mercredi d’une offre de reprise de dernière minute. Le tribunal de Bobigny a finalement jugé l’offre de Gérard Houa, par le biais de sa société Lu Azur, insuffisante pour garantir une reprise en bonne et due forme de la compagnie aérienne. La liquidation judiciaire de la compagnie aérienne a été prononcée ce vendredi.



Pourtant mercredi dernier, Gérard Houa proposait d’injecter 30 millions d’euros dans la compagnie, mais en ne reprenant que deux des quatre avions d’XL Airways. Il aurait ainsi envisagé de focaliser les moyens sur les destinations Mexique, USA et Chine. La liaison vers La Réunion aurait donc de toute façon été supprimée.



XL Airways a pour sa part annulé tous ses vols depuis lundi dernier, la compagnie avait été placée en redressement le 23 septembre, et 2700 passagers ont été affectés à La Réunion.