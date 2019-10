XL Airways : intervention de la Région et de l’État en faveur des voyageurs

Le 18/10/2019

La mise en liquidation judiciaire de la compagnie XL Airways et l’arrêt complet de ses vols ont fortement impacté et impactent encore aujourd’hui les voyageurs Réunionnais.Le Président de Région Didier ROBERT a tenu à saluer l’implication des compagnies. En effet, les compagnies Air Austral, Air France, Corsair et French Bee sur les allers simples ont opéré des tarifications spécifiques. Avec l’élue en charge de la mobilité Yolaine COSTES, le Président a encore salué le professionnalisme et le dévouement dont font preuve de leur côté les agences de voyage dans le cadre de cette crise.Depuis l’annonce d’XL Airways, la collectivité a pris l’initiative de rencontrer l’État et l’ensemble des partenaires afin de trouver conjointement des solutions d’accompagnement en faveur des Réunionnais pénalisés dans leur projet de voyage.Si la Région s’engage sur le dispositif de continuité territoriale pour des raisons d’égalité évidente, la collectivité a rappelé que cette compétence est dévolue à l’État. Aussi, la Région a plaidé pour une intervention de l’État dans ce dossier. La collectivité s’engagera donc, en partenariat avec L’État, à accompagner les Réunionnais éligibles au dispositif de continuité territoriale de la manière suivante :> Les voyageurs d’XL Airways éligibles à la continuité territoriale qui ont déjà entamé leur voyage (aller déjà effectué) seront aidés par la Région à hauteur de 225 ou 150 euros (selon le quotient familial) pour l’achat de leur billet retour à leur domicile (Réunion ou Métropole).> Les voyageurs d’XL Airways éligibles à la continuité territoriale qui n’ont pas entamé leur voyage du fait de la faillite de la compagnie, pourront recevoir une aide exceptionnelle pour la réalisation du voyage (départ effectué obligatoirement en 2019) :Les personnes ayant acheté un nouveau billet aller-retour sur une autre compagnie entre le 23 septembre et le 20 octobre inclus pourront être aidés par la Région à hauteur de 450 ou 300 euros (selon le quotient familial) à leur retour de voyage.Les personnes ayant l’intention d’acheter un nouveau billet aller-retour à partir du 21 octobre pourront être accompagnés et devront obligatoirement se faire connaître auprès des agences dans lesquelles leur bon initial a été utilisé pour bénéficier d’un bon exceptionnel de 450 ou 300 euros (selon le quotient familial) mis en place grâce au partenariat ÉTAT/RÉGION.Pour plus de renseignements, les usagers sont invités à contacter le numéro vert suivant : 0 800 097 400.