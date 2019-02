"Yab"… "Youl"… "Maoul"… "Patte-Jaune"… "Pipe-les-Hauts"…

Le 19/02/2019 | Par JULOT | Lu 101

Au secours. Le racisme revient au grand jour, les enfants.



On insulte ouvertement un philosophe plus qu’honorable. Sous prétexte qu’il est juif. Le mec qui l’injurie si grave est un islamiste salafiste, un sale con convaincu qu’il a le droit de plier le monde à ses quatre volontés. Ou plutôt à sa connerie sectaire et monumentale.





On a tagué les photos de la grande Simone Weil, une des dames-phares de l’humanité. J’avoue, j’en ai chialé.





Martin Luther King était, pour le KKK, « a fucky niger ».





Ghandi a payé de sa vie sa non-violence, son amour de la vie et des êtres humains.





Staline considérait les gens des Balkans comme des « sous-espèces d’hominidés ». Pour le prouver, il en a fait périr des centaines de milliers dans ses projets pharaoniques comme la conduite d’eau de l’Aral aux champs de coton de Biélorussie. Total : un lac asséché, pas plus de coton que de beurre en broche mais des centaines de milliers de morts.





Les esclavagistes considéraient que les esclaves n’avaient pas vraiment d’âme.





Les pro-apartheid prétendent trouver dans la Bible la preuve de la supériorité du Blanc sur le Noir. Ils ont appris à lire, ces fumiers de m… ?





Mon ami (R.I.P. !) Younoussa Bamana (président du Conseil général de Mayotte) m’avait offert un Coran. Je l’ai lu. Je n’y ai trouvé nulle part qu’il fallait tuer les gens de confession différente.





Les juifs détestent les chrétiens qui le leur rendent bien. Les deux détestent les musulmans qui ne les aiment pas beaucoup non plus. Pour les Témoins, « on est bien entre nous, le reste du monde est satanique ».





Curieusement, il n’y a jamais d’acte ni de parole anti-bouddhisme, anti-confucianisme. Parce que ces deux courants ne sont pas des religions mais des philosophies ? Je le pense. Alors, je propose aux religieux de tout poil d’adhérer à la seule religion valable, l’humanisme. Là-dedans, il y a tout, la différence, l’amour, l’empathie, la compassion, la main tendue. Ça éviterait que de soi-disant admirateurs de bouts de plâtre ne se foutent sur la gueule au nom de principes jamais prouvés.





La seule fois où je constate l’entente cordiale entre différentes religions, c’est lorsque je vois le dialogue inter-religieux de La Réunion. Ils ne s’étripent pas ; ils parlent ; ils s’aiment, apparemment. C’est, quant à moi, la seule religion que j’accepte :





L’AMOUR.





C’est pourquoi j’ai trouvé ce titre, un peu baroque selon ma bonne vieille habitude : Yab, Youl, Pipe-les-Hauts, etc. Quand est-ce qu’on insulte la race des Yabs, hein ? Celui qui osera ne sera pas déçu du voyage. Quant à moi, je revendique ma « race » de Yab pur sucre, Yab champ d’cannes La Rivir, si ou veut bien.





Parce que si on plonge dans ces abîmes de flétrissures, je suis mal, là : à commencer par ma Leïla, plus blanche que blanche, cheveux boulons de femme noire et prénom arabe ; mon ami Pierre Vergès ne serait qu’un « arrière quarteron asiatique » ? mon pote Hassen un « sale z’arabe » ? Tandis que Jean-Paul Ah-Kang n’est « que » Chinois ? Et Dèz alors, un Malgache mal défini ? Et Al Ramalingom ? Avec un pareil patronyme, lu sorte déièr soleil daoir !





Avant mes 16 ans, j’ignorais jusqu’au mot de racisme. Je l’ai découvert à mes dépens. Non pas parce que j’étais un Yab. Parce que ma famille très chrétienne voyait d’un très mauvais oeil que je fricote avec une Noire. Très belle. Très spirituelle. Très intelligente. Très cultivée. « Mais elle lé noir’, mon enfant ! »





La seule haine que je cultive, depuis, est celle des racistes. Et des salauds de politiciens aussi. Ça fait déjà beaucoup.





Je vous aime tous.