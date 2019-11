Yireh Carrasco la Dominicaine et Andrej Chamula le Slovaque remportent la 36 ème finale internationale Elite Model

Le 19/11/2019 | Par Chloé Grondin

Cela faisait 30 ans que la capitale parisienne n'avait pas accueilli le concours international Elite Model Look. Hier soir au Palais de Tokyo Yireh la Dominicaine et Andrej le Slovaque ont remporté la finale. 10 filles et 5 garçons ont ainsi signé avec l'agence.