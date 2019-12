Yohan Fort, le champion de roller le plus titré au monde à La Réunion

Le 25/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 271

Yohan Fort, le champion français de roller et de skateboard, sera à la Réunion du 10 au 25 janvier 2020. Il proposera notamment des shows et des stages aux sportifs réunionnais intéressés.Avec 6 titres de champion du monde, 3 de vice-champion du monde ainsi que de champion d'Europe ou encore 33 titres nationaux : il est le Français le plus titré du monde dans sa catégorie. Yohan est également capitaine de l'équipe de France.