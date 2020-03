Yoland Velleyen, candidat à St-Paul : "Faire de St-Paul un territoire innovant et exemplaire"

Le 11/03/2020

Yoland Velleyen, candidat à St-Paul, dresse les grandes lignes de son programme :

"Le candidat Yoland Velleyen propose, avec une nouvelle équipe issue de la société civile (95% n’ont jamais eu de mandats), de faire de Saint Paul un territoire innovant, exemplaire et d’excellence en matière de développement durable, social, économique et environnemental.



Notre engagement est de repositionner Saint-Paul à sa juste place sur notre territoire en mettant l’humain au coeur du projet.



Une méthode : repenser la relation entre notre collectivité et les Saint-Paulois



Yoland Velleyen et son équipe dynamique, souhaitent servir l’intérêt général et non l’intérêt personnel. Ils montrent déjà l’exemple en signant une charte déontologique et éthique afin de restaurer la confiance avec la population de Saint-Paul.

Nous devons être les garants d’une équité pour les agents municipaux, d’une dignité pour les Saint-Paulois avec le renforcement du pouvoir d’achat et de l’exemplarité pour l’équipe municipale.



Un engagement : redonner à Saint-Paul sa juste place sur notre île



La création de 5 bassins de vie avec la déconcentration des services au plus proche de la population où l’humain est au coeur de la démarche grâce à la mise en place de conseils citoyens.



- Dynamiser le développement économique, culturel et agricole autour de la filière de l’écotourisme et du développement durable.



- Repenser l’aménagement de nos centres villes et de nos quartiers en mettant en valeurs nos sites remarquables, notre diversité, notre culture et en proposant des programmes d’animations impliquant les habitants.



- Favoriser l’insertion des citoyens en difficulté, en proposant de nouvelles structures d’accueil.



- Miser sur nos jeunes en proposant notamment une politique éducative et culturelle. (maisons de la culture dans les 5 bassins de vie, actions dans les écoles).



- Accompagner nos ainés et recréer du lien avec la mise en place d’un plan grand âge.



- Replacer le tissu associatif au coeur du lien social avec un accompagnement dans leur travail de proximité tant culturel, sportif, environnement, artisanal, économique que social.



- Favoriser le développement et l’implantation nouvelle des entreprises en les accompagnant dans leur démarche.



- Soutenir les pêcheurs et les agriculteurs par la diversification d’activités écotouristiques (mise en valeur des batopéï, de la pêche traditionnelle, agritourisme)



- Renforcer notre identité autour de Saint-Paul, berceau du peuplement de La Réunion. Mettre en valeur nos racines, notre histoire, nos traditions, notre culture et particulièrement notre « Vivre Ensemble ».



- Accueillir les familles avec des aménagements et une circulation adaptés.



- Une zone balnéaire aménagée, sécurisée et attractive : moderniser les voiries, repenser les cheminements pour tous, ouvrir le centre-ville de Saint-Gilles vers le port de plaisance, diversifier les activités de loisirs, sportives et les animations.



Un socle à construire pour faire de Saint-Paul un modèle pilote de développement économique durable



En consolidant notre socle dans les domaines de l’environnement, de la sécurité, des transports doux, du respect des réglementations, du cadre de vie.



C’est autour de ce socle que chaque quartier, chaque centre-ville, pourra retrouver sa fierté en bénéficiant de l’économie locale."