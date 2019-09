Yonne: Un scootériste tué par un policier alcoolisé

1. La vérité vraie... le 15/09/2019 09:10



On ose même plus commenter dans la république macronienne quand il s'agit de la Police. Peut-être qu'il sera simplement muté ou sinon l'IGPN précisera qu'il s'agissait de cidre et non d'alcool avant que la PJ rectifie. Va t-on assister à une manifestation bleue de pression sur la justice ? Sinon, comme pour Théo, on va découvrir que le jeune de 16 ans était impliqué dans un trafic de je ne sais quoi et que c'était normal. Wait and see comme on dit...