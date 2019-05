Younous Omarjee remercie les Réunionnais pour leur confiance renouvelée

Le 27/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 209

Dans une série de tweets publiés la nuit dernière, le député européen réagit à sa réélection :

Ce soir, je veux avant tout remercier les Réunionnaises et Réunionnais pour leur confiance renouvelée. Notre liste réalise à La Reunion près de 20% des suffrages. Et par rapport à 2014, je progresse de près de 8000 voix supplémentaires.



Au niveau national, le score réalisé n’est ni à la hauteur de nos espoirs, ni de nos efforts. Mais nous serons présents dans le futur Parlement européen pour continuer à porter des combats avec une délégation renforcée qui agira en cohérence avec les députés insoumis à l’assemblée nationale.





Un immense merci à tous les militants qui tout au long de cette campagne avec dévouement n’ont pas ménagé leur peine. Et qui pourront continuer a compter sur nous pour porter dans le Parlement européen une voix forte, intransigeante sur les principes et digne.Il convient, pour ne pas passer à côté, de saisir les courants profonds qui font que les élections de Bolsonaro au Brésil, de Modi en Inde et de l’avancée des extrêmes droites en Europe, participent d’un même mouvement. C’est à cet effort de compréhension que tous sommes appelés.