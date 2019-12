Yves Ferrières croisera bien le fer avec Gérald Maillot et Richard Nirlo à Ste-Marie

Le 11/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 119

Yves Ferrières se lance enfin après avoir laissé planer le suspens. L’actuel premier adjoint à la mairie de Sainte-Marie a décidé ce mardi d’annoncer officiellement sa candidature pour les prochaines élections municipales dans la commune. Fidèle parmi les fidèles de Jean-Louis Lagourgue, qu'il a informé de sa démarche, Yves Ferrières croisera donc le fer avec Gérard Maillot et Richard Nirlo, respectivement président de la Cinor et maire de Sainte-Marie, également tous deux candidats à Sainte-Marie.



Dans une lettre publiée sur sa page Facebook, Yves Ferrières, qui se félicite, "sous l’impulsion de Jean-Louis Lagourgue", d’avoir fait de Sainte-Marie "une ville moderne et attractive", reconnaît tout de même que "tout n’est pas parfait".



Pour le bouillonnant vice-président de la Cinor, qui a informé le sénateur de ses ambitions, "il reste à rattraper le temps perdu de ces derniers mois", d’où sa candidature pour insuffler "une nouvelle dynamique à Sainte-Marie".



Yves Ferrières l’assure, s’il est amené à endosser le rôle de maire, sa gouvernance sera guidée "par le bon sens et l’intérêt commun" et que son projet intégrera "progressivement et durablement les enjeux environnementaux, notamment par l’éducation citoyenne".