Mais une des dispositions essentielles et incontournables pour mener à bien ce plan dans lequel chacun devra se sentir concerné car il n’est pas question que celui-ci soit seulement porté par l’intercommunalité, est donc l’action qui vise à partager la GOUVERNANCE pour conduire à un changement de comportement de chacun d’entre nous.



En effet, la conscience et la vigilance de chaque usager sont donc sollicitées pour non seulement faire les gestes éco citoyens simples en faveur du tri des déchets, et surtout de manière générale, à AGIR en faveur de la protection de notre biodiversité. Biodiversité constituée bien entendu de notre environnement et de nous-mêmes.



C’est ensemble que nous pouvons réduire la quantité de gaz à effet de serre par rapport à nos émissions actuelles tel que nous demande la réglementation. C’est donc le début d’un moment important d’un travail ambitieux, mais il relève de notre responsabilité d’être visionnaires et ambitieux car le réchauffement climatique est en cours, nous le ressentons au quotidien à La Réunion.



Notre méthodologie inclut donc un fort partenariat, Mairies, Région, Département, Chambres consulaires, université, habitants, etc... Car il nous faut absolument viser une cohérence entre les actions de notre territoire en les passant ainsi au filtre climat-énergie, afin d’éviter des actions décloisonnées et éparses.



Les axes de ce PCEAT sont donc:

Engager la transition énergétique, exemple par la construction de bâtiments à Energie Positive, plantation d'arbres, etc

Encourager la mobilité durable, et donc développer les EnR (énergies renouvelables) ...

Préserver les milieux naturels et nos ressources,

Se mobiliser au travers d’une gouvernance partagée.

Cependant, il est intéressant à l’échelle de la CINOR, de prévoir aussi à court terme, la création d’un service public de l'accompagnement à la performance énergétique de l'habitat, déclinaison locale du plan de rénovation énergétique des bâtiments initié en 2014 par Nicolas Hulot. Celui-ci devrait avoir pour vocation d’accompagner les ménages, notamment les plus modestes, vers une construction ou une rénovation de leur habitation, optimale en matière d’économie d’énergie.



Alors oui: marchons toutes et tous pour le climat le 3 mars et le 15 mars et surtout soyons Actrices, Acteurs au quotidien, pour une sobriété énergétique heureuse.