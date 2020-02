Yvette Duchemann, candidate à St-Denis: "L’écologie ne peut plus être le faire valoir d’une fausse volonté politique"

Le 22/02/2020

Chers Dionysiennes, Chers Dionysiens,



Dionysienne et écologiste, j’ai toujours travaillé dans tous les quartiers de notre ville et j’ai toujours été proche de tout le monde. Avec peu de moyens, j’ai réussi à réaliser avec vous tout ce que j’ai pu faire pour aider, encourager, accompagner, guider, les autres.



Femme engagée, j’ai toujours milité pour la DÉFENSE ET LA PROMOTION des valeurs de notre société et notamment pour LA SOLIDARITÉ entre nous.



Inquiète de l’accroissement de la pauvreté et des injustices sociales dans notre ville et concernée par le constat d’une dégradation quotidienne de notre environnement dionysien, j’ai décidé de m’engager avec vous dans ces municipales 2020. Saint-Denis doit tout simplement devenir une ville humaine, plus belle et plus propre, durable et moderne, avec des élu(e)s dynamiques, ambitieux, exemplaires. Une ville dans laquelle les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes et toutes les familles se sentent en sécurité et en situation de mieux-être. Une ville fière de tous ses usagers, de son patrimoine historique : notre culture plurielle, nos vestiges patrimoniaux, notre architecture, nos quartiers, nos artistes, nos sportifs, nos artisans, nos scientifiques, nos écrivains, nos gramouns et tant d’autres sont des ATOUTS de Saint-Denis.



Une ville dans laquelle, élu(e)s et administratifs seront toujours au service de notre population.

Mais force est de constater que St-Denis n’a pas encore amorcé le virage incontournable de la transition sociale, écologique, énergétique. Nous devons être collectivement nettement plus ambitieux et tous nous rassembler pour mettre en œuvre cette transition, bien au-delà des clivages politiques qui nous ont fait perdre un temps précieux et ont exposé notre population dionysienne et réunionnaise à des graves difficultés. Le monde change, i fo ni bouze! St-Denis doit évoluer et porter aussi sa pierre à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette évolution ne pourra se réaliser qu’avec un véritable

Partenariat avec l’intercommunalité, compétente sur les thématiques assainissement transport, énergie, déchets, économie, etc. et aussi avec le département, la région.



Je suis intimement convaincue que nous pouvons :



- développer dans notre ville une économie locale ambitieuse

- différencier avec une croissance verte créatrice de nombreux emplois.



Mon équipe et moi, nous croyons aussi en un modèle de gouvernance beaucoup plus citoyen avec une vraie participation des habitants qui eux aussi, s’ils ne veulent pas subir les décisions politiques, doivent davantage se manifester, s’informer, participer, s’impliquer, s’indigner, RÉAGIR pour construire notre présent, et notre avenir. Les acteurs de la vie de nos quartiers sont bien les habitants. Nous ne saurons construire sans votre participation.



C’est avec toute notre conviction que nous maintenons cette ligne politique innovante, incontournable, efficace, visionnaire et bienveillante à Saint-Denis, et cela s’appelle L’ÉCOLOGIE POLITIQUE.

Nous nous sommes rassemblés, Urgence Écologie, Génération Écologie, Mouvement Écologiste réunionnais et du Parti Animaliste.



Parce que l’ÉCOLOGIE ne peut plus être le faire valoir d’une fausse volonté politique. Aujourd’hui, l’ÉCOLOGIE est force de gouvernance.



Nous nous devons aussi de rendre à la population dionysienne, sa dignité, sa liberté d’expression avec zéro clientélisme. C’est aux électeurs/électrices de décider et d’être les actrices et les acteurs de leur nouvelle vie dans ST-DENIS. Notre démarche politique est en fait une convergence des luttes contre toute forme d’injustice sociale, contre les lobbys destructeurs de notre santé, de notre environnement, des valeurs de notre société.



Donc vous l’avez compris, je ne serai pas là pour faire de la politique comme une simple tête de liste mais je me place comme relais, passeur de solutions durables avec toutes celles et ceux qui en ont aujourd’hui la conviction. Ainsi, nous pourrons mettre en œuvre ce programme que nous vous proposons de valider par votre vote du DIMANCHE 15 MARS 2020. Un programme adapté aux besoins de notre ville et aux besoins de tous. La raison de ce vote du dimanche 15 mars : c’est votre proche avenir que vous choisissez !



Le quotidien des Dionysien(ne)s : logement, emploi, santé, agriculture, alimentation, mobilité, culture, éducation, animation, cadre de vie... Ce quotidien est notre préoccupation centrale. Mettons ensemble nos forces, nos énergies, notre investissement pour lutter aussi contre le chômage toujours présent dans notre ville. Cette économie de la connaissance que nos jeunes et nos moins jeunes ont pu accumuler constitue un levier inestimable et immédiatement à notre portée. Saint- Denis est un territoire de créations, d’innovations, faisons d’elle la CAPITALE DE LA RÉUSSITE.



Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Seule candidate issue d’un parti écologiste à Saint-Denis, Yvette Duchemann, qui représente le mouvement Génération Écologie de Delphine Batho, souhaite bien faire changer les mentalités concernant la "transition sociale, écologique et énergétique", à La Réunion et en particulier dans le chef-lieu. "Nous devons être collectivement nettement plus ambitieux et tous nous rassembler pour mettre en œuvre cette transition, bien au-delà des clivages politiques qui nous ont fait perdre un temps précieux", clame l’élue verte, qui bénéficiera, en plus du soutien de l’ancienne ministre de l’Écologie, de l’appui du Parti animaliste, d’Urgence écologie, sans oublier du mouvement écologiste réunionnais.