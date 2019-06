Zanimos 2019, c'est parti !

Le 08/06/2019 | Par Alix COINDEVEL | Lu 346

La Cinor est de nouveau présente, du 8 au 10 juin, au Salon Zanimos au Parc des Expositions et des Congrès de Saint Denis qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Cette année encore, cet événement constitue le cadre de la mise en exergue de la diversité et la richesse de l’espèce animalière locale et sera l'occasion pour la Cinor de mettre en avant son action dans le cadre de ses compétences pour l'amélioration du cadre de vie et de l'errance animalière.

C'est LE rendez-vous incontournable des passionnés du monde animal.



Un événement qui met à l’honneur aussi bien les ani­maux de la ferme que les animaux de compagnie, en passant par les animaux exotiques.



Tout au long de ces trois jours, pas moins de 200 espèces seront représentées (animaux à écailles, plumes, carapace ou poils.



Ainsi, seront exposés pour le plus grand bonheur des 35 000 visiteurs attendus au cours de ce salon: des chiens, des chats, des rongeurs et furets, des tortues, des oiseaux (du rapace au perroquet en passant par le canari), des reptiles, des lapins, des poissons… .



L'autre objectif de ce salon, au-delà du volet découverte, est de s’informer et se voir délivrer de nombreux conseils auprès des professionnels et associations présents.



La sensi­bilisation à la cause animale est un aspect important de la manifestation aux yeux des organisateurs.



La visite au salon offre ainsi aussi l’occasion de poser des questions, de recevoir des conseils et de découvrir les nouveautés (techniques, produits, accessoires) qui garantiront le bien-être des animaux.

La Cinor, actrice de la lutte contre l'errance animalière

Présent à Zanimos 2019, la Cinor apporte aussi sa contribution au volet pédagogique de la manifestation.



Dans le domaine du ramassage des animaux errants, des dépouilles animales, de la stérilisation ou de l'adoption d’un animal, de même que des renseignements concernant un animal perdu, la Cinor se met au service des visiteurs pour leur apporter de précieux conseils quant à la démarche à adopter.



L'objectif étant de lutter efficacement contre l'errance animalière au travers d'un slogan fort “okip out zanimos”.



N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand au coeur du hall B. Infos au 0692 34 48 34





Numéro Vert CINOR Environnement 0800.315.316