Zanimos: la nouvelle rubrique de Zinfos974

Le 15/01/2020 | Par Zinfos 974 | Lu 185

Chez Zinfos nous aimons les animaux, et nos internautes nous interpellent souvent sur des problématiques animales dans notre île. Face à ce constat nous ouvrons nos pages à nos amis les animaux perdus afin que vous puissiez profiter du réseau Zinfos et de la mobilisation expresse de tous pour retrouver votre animal.

L'intérêt de nos lecteurs pour la cause animale n'est plus à démontrer. Les Zinfonautes sont partout sur l'île et extrêmement réactifs : un animal perdu ou trouvé ? La communauté Zinfos974 va se mobiliser. Notre objectif est de vous tenir informés de l’actualité des animaux à la Réunion en proposant un service d’aide de recherche d’animaux perdus et trouvés.Cette nouvelle rubrique sera également l'occasion de montrer l'engagement des Réunionnais dans les sujets ayant trait à la protection animale. Nous militons pour le respect des animaux en nous assurant qu’aucun animal n'ait à souffrir d’abandon ou de maltraitance sur l’île.Vos suggestions, vos témoignages, vos observations et votre avis nous importent beaucoup. Vous êtes invités à contribuer à la vie de cette rubrique en nous communiquant vos témoignages sur zanimos@zinfos974.com La Rubrique Zanimos vous attend pour vos annonces perdus ou trouvés !Consultez également la charte d'utilisation de la rubrique Zanimos Zinfos 974