Zéro Gaspillage dans les champs avec E.Leclerc Réunion

Le 03/04/2020 | Par . | Lu 681

"Zéro Gaspillage" : c'est l'opération lancée ce 3 avril par E.Leclerc Réunion dans le cadre de la crise sanitaire dans notre île liée à l'épidémie

de Covid-19. Cette initiative va permettre aux producteurs locaux d'écouler leur production dans les magasins de l'enseigne. Cinq producteurs ont déjà répondu à l'appel et témoignent...

L'opération "Zéro Gaspillage" répond à une réelle urgence pour remédier aux perturbations actuelles dans la chaîne d'approvisionnement. Elle permet aux producteurs locaux d'écouler leur production et aux consommateurs d'avoir accès à des fruits et légumes frais et bons marché tout en évitant le gaspillage de denrées alimentaires.



Écouler 12 tonnes de chouchous en une semaine



C'est l'objectif conjoint que se sont lancé E.Leclerc Réunion et Didier Cerveau, producteur de chouchous à Salazie, dans le cadre de l'opération " Zéro Gaspillage ". Ce dernier est le premier producteur à avoir répondu à l'appel lancé par Pascal Thiaw-Kine, Président du Mouvement E.Leclerc Réunion.



"Depuis une semaine, nous avons mis en place un process interne pour inciter les petits producteurs à se rapprocher directement des magasins E. Leclerc et à mettre en place un partenariat pour écouler leur production", explique Pascal Thiaw-Kine. Depuis ce vendredi, les chouchous de Didier Cerveau sont disponibles à 0,99€/kg dans tous les magasins E.Leclerc.



En plus de Didier Cerveau, quatre autres producteurs se sont rapprochés des magasins E. Leclerc Réunion : Fabry Begue va ainsi pouvoir écouler 5000 salades, Pierre Hoareau plus de 300 ananas, Jean Jismmy Desruisseaux, 1 tonne de bananes et Patrick Joseph 1 tonne de bananes bio. Des produits qui seront dans les rayons de certains magasins E. Leclerc Réunion à la disposition des clients de l'enseigne à partir de la semaine prochaine.



5000 salades écoulées dans les magasins E.Leclerc Réunion



Fabry Bègue se trouve dans une situation de crise, accusant une perte de près de la moitié de sa récolte à cause de la crise du Coronavirus. Ce dernier nous a avoué rencontrer des soucis pour écouler son stock : il livre les marchés forains et vend à E.Leclerc Réunion, sous forme de vente "au pied" sa production dans le cadre de l'opération "Zéro Gaspillage". Faute d'acheteurs sur les marchés, il continue néanmoins à aller sur son exploitation en précisant bien qu'il prend des mesures de sécurité en s'équipant d'un masque, de gants et en se lavant les mains régulièrement.



"E.Leclerc Réunion sauve mon exploitation, ça a été une vraie surprise de comprendre que ce plan allait me soulager..."



Pierre Hoareau est un exploitant agricole spécialisée dans la production d’ananas dans le Sud. Il témoigne: " j'ai beaucoup perdu à cause de la crise. Sans l’intervention de E.Leclerc Réunion et de l’opération Zéro Gaspillage j'aurais dû mettre la clé sous la porte! ". Il poursuit: " j'ai perdu un millier d’ananas. Ma culture aujourd’hui repose essentiellement sur l’aide que m'apporte l’enseigne, notamment en m'achetant la production au prix du détail ( ndlr: prix de l’ananas au marché forain) ". Cet habitué des marchés forains et de la vente aux particuliers a ainsi pu vendre 300 ananas cette semaine. " Mon défi maintenant est de ne pas lâcher l’exploitation et de continuer mon travail. E.Leclerc Réunion sauve mon exploitation, ça a été une vraie surprise de comprendre que ce plan allait me soulager".



" Un rapprochement est également en cours avec les coopératives pour identifier leurs besoins en volume "



Cette démarche, inscrite dans la politique responsable de l’enseigne annoncée l’année dernière, s’accentue dans le contexte de la crise Covid-19, avec une série de mesures de soutien aux producteurs locaux. "Une demande a été formulée à la Chambre d’Agriculture pour qu'elle entre en contact avec les producteurs indépendants afin de recenser leurs besoins d’écoulement. Un rapprochement est également en cours avec les coopératives pour identifier leurs besoins en volume", précise Pascal Thiaw-Kine qui était déjà intervenu pour expliquer la démarche.