Zinfos lance Weza, une application de météo en temps réel et participative

Le 07/02/2020 | Par Eymeric Ronin | Lu 952

Pierrot Dupuy présente aujourd'hui l'application WEZA, une innovation digitale Réunionnaise "de météo en temps réel".

"Il s'agit de météo en temps réel"

Pierrot Dupuy :



Je suis heureux de vous annoncer aujourd’hui la naissance du petit dernier de Zinfos, à savoir une application un peu spéciale qui va peut-être vous étonner et qui, j’espère, va vous intéresser. Ça s’appelle WEZA, c’est à la fois un diminutif de "weather" qui veut dire le temps, en Anglais et un rappel à la célèbre application WAZE. Alors, Pourquoi le temps ? Puisqu’il s’agit de météo en temps réel et interactive. L’application est toute simple, vous pouvez la télécharger sur Android, et la version IOS sortira bientôt.



On va dans un premier temps vous demander de vous inscrire : Pseudo, adresse mail, et vous ne ferez cette étape qu’une seule fois. Ensuite, on vous demandera de renseigner le temps là ou vous êtes. Alors vous aurez le choix entre soleil, nuageux et même neige comme l’application à une vocation mondiale.

"Pouvoir regarder le temps qu'il fait la ou vous voulez"