Zone de baignade de L’Etang-Salé : Le filet anti-requins est réparé

Le 10/01/2019 | Par CIVIS | Lu 9

La CIVIS et la commune de L’Etang-Salé vous informent que les réparations sur le filet ayant été effectuées hier après-midi, nous vous informons donc que la zone de baignade de la plage de L’Etang-Salé est de nouveau opérationnelle.



La flamme verte est hissée.



La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.