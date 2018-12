Zone sous surveillance au nord de La Réunion

Le 17/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 2864

L’océan Indien bouillonne. En dehors de la présence de la tempête Kenanga qui ne présente pas de danger, une zone suspecte est située à l'est de l'archipel d'Agalega, situé plein nord des Mascareignes.Selon le dernier bulletin technique de suivi quotidien de la zone de convergence intertropicale, dans un "environnement favorable", une cyclogénèse est probable dans les prochains jours. Le curseur de risque de formation est aujourd’hui placé à plus de 50% de chance d'apparition d'un phénomène météorologique."Après un début orienté vers l'est-sud-est, la trajectoire devrait brutalement changer en milieu de semaine vers le sud-ouest sous l'influence d'une dorsale situé au sud-est. A plus longue échéance, les ensembles disponibles suggèrent toujours une trajectoire parabolique sur la région Ouest du bassin potentiellement menaçante pour les terres habitées", signalent les météorologues du CMRS. "Maurice pourrait être plus particulièrement menacée d'après les dernières tendances des modèles ensemblistes" mais le discours est à la mesure à si longue échéance rappelle le bulletin de Météo France car "aucun scénario ne peut être écarté à l'heure actuelle au vu de l'échéance lointaine."Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale devient modéré à partir de mercredi puis important jeudi à l'est d'Agaléga", conclut le même bulletin.