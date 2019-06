Zoreil caf : un arbre exceptionnel situé à Saint-Paul

Le 04/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 136



Citoyens de demain

Connaissez-vous le Zoreil caf ? Il s’agit d’un arbre exceptionnel planté dans la cour de l’école Eugène-Dayot, sur le front de mer saint-paulois, et âgé de plus de 70 ans. Cette espèce de 33 mètres de haut va prochainement obtenir le label « Arbre remarquable » de France, sur le plan national.Localement, la commission piedboi, réunie sous l’égide du CAUE, lui décernait déjà ce titre « d’arbre exceptionnel » le 17 avril dernier. Ce mardi 4 juin 2019, une cérémonie de reconnaissance de ce caractère exceptionnel se tenait dans l’établissement.Un rendez-vous piloté par le Pôle développement durable en partenariat avec la Direction de la vie scolaire et d’autres services de la commune saint-pauloise en présence du maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé, du septième adjoint aux affaires scolaires Alex Pota, de l’équipe pédagogique et des marmailles d’Eugène-Dayot.Plusieurs classes effectuaient un travail pédagogique afin de protéger ce Zoreil caf pour le préserver des futurs aménagements possibles. Un travail présenté lors de la cérémonie organisée dans la cour de l’enceinte scolaire devant plus de 370 enfants.Deux panneaux descriptifs étaient ensuite posés. L’un, installé près du Zoreil caf. Et l’autre, positionné sur le mur de l’école, du côté de la rue donnant sur le Quai Gilbert.Les élèves ayant participé à ce projet recevaient eux un diplôme de protecteurs des arbres avant de s’entretenir avec le premier magistrat de Saint-Paul pour une séance de questions-réponses. L’occasion pour Joseph Sinimalé de s’adresser à ces écoliers.«Je suis heureux que cet événement se déroule dans une école, berceau de l’excellence. Car j’ai devant moi les adultes de demain. La préservation de l’environnement passe par nos enfants, les citoyens de demain durant cette période de transition écologique », explique-t-il peu après la présentation orale réalisée par les petits saint-paulois.À noter également la présence de l’ancien directeur de l’école, Monsieur Mooland, l’un des représentants du CAUE et celui de l’inspectrice d’académie du secteur. Cet arbre porte le nom de Zoreil caf en raison de ses fruits. Des gousses noires ressemblant à des oreilles.Ses mensurations restent impressionnantes avec la circonférence de son tronc de 5 m. Son âge, son état, sa forme et sa situation dans l’environnement (dans l’école) lui permettent de se distinguer.Cette cérémonie constituait aussi l’occasion pour les marmailles, inscrits à l’atelier radio lancé au sein de l’association périscolaire les Dayotains, de devenir reporter. Plusieurs élèves de primaire dont Serena, Nina et Anaïs couvraient l’événement, appareil photo en mains comme de vraies journalistes.Elles interviewaient plusieurs interlocuteurs pour le magazine de l’établissement : le Dayotain kid’s dont le premier numéro vient de sortir. Le prochain sera publié mensuellement. Pour rappel, la délocalisation des écoles maternelle centre et Eugène-Dayot se prépare.Ce chantier doit se terminer en janvier 2020. Il apparaît donc nécessaire de protéger le Zoreil caf. Si vous voulez en savoir plus sur ces travaux d’importance, vous pouvez consulter ici l’article consacré à cette délocalisation.