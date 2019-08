kar’ouest s’améliore, kar’ouest se modernise !

Le 05/08/2019 | Par TCO | Lu 200

Vendredi matin à la gare routière de St-Paul, le président du TCO, M. Joseph Sinimalé et le président de la Semto, Erick Gangama, ont présenté la nouvelle billettique et les nouveaux services du réseau de transport kar’ouest. Ces nouveautés n’entraînent aucune augmentation des tarifs.



Dès le 5 août, la nouvelle billettique sera mise en place

Plus simple d’utilisation, plus pratique à la montée, plus moderne grâce au sans contact.



En pratique, comment cela fonctionne ?

Tout d’abord, les usagers en possession de titres de transport valides doivent les échanger dans les agences kar’ouest, pour pouvoir prendre le bus.



Dès le 5 août, ils pourront emprunter les lignes du réseau kar’ouest, en validant leurs nouveaux titres (carte, tickets avec QR Code, …).

La validation du titre de transport doit être systématique à chaque montée, même lors d’une correspondance.



Au moment de la validation, un voyant vert s’allume. Si le voyant est rouge, l’usager doit recharger sa carte sans contact ou acheter un titre « Dernière Minute » auprès du conducteur.



Des solutions innovantes sont mises à disposition des usagers

Dès à présent, notre application M’Ticket kar’ouest vous permet d’acheter des tickets QR code sur votre smartphone. A la montée dans le bus, vous devez simplement présenter votre smartphone sur le valideur. C’est simple et pratique !



Le calculateur d’itinéraires

Quel bus prendre ? À quelle heure ? Le calculateur d’itinéraires bientôt disponible permettra d’anticiper vos déplacements.



A partir du site internet ou de l’application mobile, il vous suffira d’entrer votre adresse de départ et votre destination. Et hop ! vous saurez combien de temps durera votre trajet. En plus, ce calculateur est mutualisé avec les autres réseaux transports collectifs de l’île.

Des lignes simplifiées pour un réseau plus lisible

Grâce à des bus de plus grandes capacités et à l’optimisation de certaines lignes, la desserte des lieux de vie et aussi celles des quartiers en plein développement sera améliorée.



7 361 places supplémentaires

Le nombre de places offertes aux usagers quotidiennement augmente de 13%, et ce notamment grâce à la mise en service de bus plus grands.

Une caravane kar’ouest pour vous informer

Pour tout connaître sur le nouveau réseau, nous vous invitons à aller à la rencontre des animateurs de la caravane kar’ouest.



Cette caravane circulera sur les 5 communes du territoire du 1er août au 31 août 2019.



Au-delà de l’information pratique, ce sont 14 jours d’animation qui sont proposés.

