pouttandou vajtoukkal 5121 - nouvel an tamoul

Le 14/04/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 184

Le Président du Conseil départemental et les Conseillers départementaux adressent à l’ensemble de la communauté tamoule de La Réunion leurs meilleurs vœux.



Que cette nouvelle année soit source de santé et de solidarité, symbole de réussite et de bonheur pour vous et votre famille !